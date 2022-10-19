Оккупанты планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей Херсонщины

Оккупационные «власти» Херсонской области планируют переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» сообщил «губернатор» Владимир Сальдо.



По его словам, часть людей может быть впоследствии отправлена в различные регионы РФ — «если захотят».



«На левом берегу подготовлены места, где могут люди какое-то время находиться. Они верят, что это временно. Все мы верим, что это временно, на период боев… Далеко, наверное, немногие поедут. Но левобережье Херсонской области имеет достаточно места», — сказал Сальдо.



Он добавил, что на переправку такого количества людей уйдет около недели.

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