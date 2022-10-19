Окупанти планують перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів Херсонщини

Окупаційна «влада» Херсонської області планує перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів. Про це в ефірі телеканалу «Соловйов Live» повідомив «губернатор» Володимир Сальдо.



За його словами, частину людей може бути згодом відправлено до різних регіонів РФ — «якщо захочуть».



«На лівому березі підготовлені місця, де можуть люди якийсь час перебувати. Вони вірять, що це є тимчасово. Усі ми віримо, що це тимчасово, на період боїв… Далеко, мабуть, мало хто поїде. Але лівобережжя Херсонської області має достатньо місця», — сказав Сальдо.



Він додав, що на переправлення такої кількості людей піде близько тижня.

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