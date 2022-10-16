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Россияне эвакуируют из оккупированного Херсона свои «госучреждения» — Генштаб

16 октября 2022, 19:21

Россияне эвакуируют из оккупированного Херсона свои «госучреждения» — Генштаб

Российские оккупанты вывозят из захваченного Херсона так называемые «госучреждения». Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

«Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах Российской Федерации существенно снизился, в частности из-за отсутствия медицинской помощи гражданскому населению.

«По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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