Россияне эвакуируют из оккупированного Херсона свои «госучреждения» — Генштаб

Российские оккупанты вывозят из захваченного Херсона так называемые «госучреждения». Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.



«Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда», — говорится в сообщении.



Также в Генштабе ВСУ отметили, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах Российской Федерации существенно снизился, в частности из-за отсутствия медицинской помощи гражданскому населению.



«По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области», — сообщили в Генштабе ВСУ.

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