Въезд для гражданских лиц на оккупированную часть Херсонщины закрывается на 7 дней

Все подразделения и «министерства» «гражданской администрации» Херсонской области переезжают на левобережье Днепра. Об этом заявил назначенный РФ «губернатор» Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».



Также отмечается, что въезд для гражданских лиц на подконтрольную армии РФ часть Херсонской области закрывается на 7 дней. Сальдо отметил, что заехать в регион смогут только обладатели спецпропусков.



Обновлено. Позже сальдо уточнил, что въезд на неделю в Херсонскую область закрывается только на правобережье Днепра.



Он подчеркнул, что «никто не собирается сдавать Херсон, но находиться жителям в городе, где будут вестись боевые действия, нежелательно».



«Есть четкое понимание: город будет удерживаться полностью. Просто нам надо обезопасить мирных жителей, мы хотим, чтобы как можно меньше пострадало людей из-за военных действий. Отдавать Херсон никто не будет. Военные знают, что делать. Они будут стоять насмерть», — подчеркнул он.



Сальдо к тому же рассказал, что «приблизительно до 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, точных цифр нет», а для размещения переезжающих людей якобы готовы пансионаты и отели на берегах Черного и Азовского морей.

Ранее «губернатор» Хесонской области Владимир Сальдо сообщал о планах оккупантов переместить на левый берег Днепра 50-60 тысяч жителей захваченного войсками РФ региона.



Также российские СМИ показали как из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей теплоходами.