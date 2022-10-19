Очереди на теплоход и досмотры с собаками: Из Херсона начали вывозить людей

В оккупированном Херсоне. Скриншот

Из оккупированного Херсона уже начали вывозить жителей.



Как отмечают российские «Известия», людей перевозят теплоходами. На берегу собралась большая очередь — до Голой Пристани, еще одна очередь — до Алешек. Людей досматривают сотрудники МЧС РФ и кинологи с собаками.



На другом берегу приезжающих встречают автобусы. Все люди, которые стоят в очереди, предварительно записывались в колл-центре. «Власти» рассчитывают, что поданные автобусы должны перевезти тысячу человек.



После того, как люди переправятся, говорится в сюжете, с ними «будут выяснять, куда они дальше: на Крым, на Краснодар или куда-то дальше».



Люди берут с собой домашних животных, вещи.



Как сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, людям в Херсоне рассылают сообщения, чтобы они эвакуировались — так как будут обстрелы.



«Зная, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию — в аккурат чтобы бить по Херсону — есть ощущение, что россияне готовятся бить по городу, к сожалению», — сказал Ким.

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