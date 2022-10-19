В'їзд для цивільних осіб на окуповану частину Херсонщини закривається на 7 днів

Усі підрозділи та «міністерства» «громадянської адміністрації» Херсонської області переїжджають на лівобережжя Дніпра. Про заявив призначений РФ «губернатор» Херсонської області Володимир Сальдо в ефірі телеканалу «Росія 24».



Також наголошується, що в'їзд для цивільних осіб на підконтрольну армії РФ частина Херсонської області закривається на 7 днів. Сальдо зазначив, що заїхати до регіону зможуть лише власники спецперепусток.



Сальдо підкреслив, що «ніхто не збирається здавати Херсон, але перебувати жителям у місті, де вестимуться бойові дії, небажано».

«Є чітке розуміння: місто утримуватиметься повністю. Просто нам треба убезпечити мирних жителів, ми хочемо, щоб якнайменше постраждало людей через військові дії. Віддавати Херсон ніхто не буде. Військові знають, що робити. Вони стоятимуть на смерть»,— підкреслив він.



Сальдо до того ж розповів, що «приблизно до 40% жителів Херсона та Херсонської області вже поїхали, точних цифр немає», а для розміщення людей нібито готові пансіонати та готелі на берегах Чорного та Азовського морів.

Раніше губернатор Хесонської області Володимир Сальдо повідомляв про плани окупантів перемістити на лівий берег Дніпра 50-60 тисяч жителів захопленого військами РФ регіону.



Також російські ЗМІ показали, як із окупованого Херсона вже почали вивозити мешканців теплоходами.