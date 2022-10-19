Иран готов к переговорам с Украиной из-за обвинений в поддержке РФ

В иранском МИДе заявили о готовности к переговорам с властями Украины из-за обвинений Ирана в помощи РФ. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Насер Канаани.



Он отверг утверждения о том, что Иран отправило в РФ оружие, в том числе военные беспилотники, для использования в войне на территории Украины. По его словам, такие обвинения «являются частью целенаправленной и политической пропагандистской кампании, проводимой СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран». Канаани отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения.



Также он заявил о нейтралитете Ирана в войне на Украине. По словам Канаани, с начала войны Иран выступал против продолжения войны, подчеркивая необходимость прекращения боевых действий и поиска пути урегулирования споров путем переговоров.

Насер Канаани к тому же подчеркнул, что Иран всегда подчеркивал «необходимость уважения основных принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, на основе принципов и целей Устав ООН и международное право».

18 октября Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что вносит на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Он подчеркнул, что действия Ирана – это «подлость и вранье, которое мы не будем терпеть».



Генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики, заявил, что Альянс в ближайшие дни поставит в Украину сотни станций по борьбе с беспилотниками, которые, по его словам, помогут ВСУ отвечать на эту специфическую угрозу, в том числе от иранских дронов.