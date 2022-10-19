Іран готовий до переговорів з Україною через звинувачення у підтримці РФ

В іранському МЗС заявили про готовність до переговорів із владою України через звинувачення Ірану у допомозі РФ. Про це повідомив речник МЗС Ірану Насер Канаані.



Він відкинув твердження про те, що Іран відправив до РФ зброю, зокрема військові безпілотники, для використання у війні на території України. За його словами, такі звинувачення «є частиною цілеспрямованої та політичної пропагандистської кампанії, що проводиться ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран». Канаані зазначив, що Іран готовий до переговорів з Україною, щоб розвіяти такі звинувачення.



Також він заявив про нейтралітет Ірану у війні в Україні. За словами Канаані, з початку війни Іран виступав проти продовження війни, наголошуючи на необхідності припинення бойових дій та пошуку шляху врегулювання суперечок шляхом переговорів.

Насер Канаані також додав, що Іран завжди підкреслював «необхідність поваги до основних принципів суверенітету, незалежності та територіальної цілісності всіх країн, включаючи Україну, на основі принципів і цілей Статуту ООН та міжнародного права».

18 жовтня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що вносить на розгляд президента України Володимира Зеленського пропозицію щодо розриву дипломатичних відносин з Іраном. Він підкреслив, що дії Ірану – це «підлість і брехня, яку ми не терпітимемо».



Генсек НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи на Берлінському форумі зовнішньої політики, заявив, що Альянс найближчими днями поставить в Україну сотні станцій по боротьбі з безпілотниками, які, за його словами, допоможуть ЗСУ відповідати на цю специфічну загрозу, у тому числі від іранських дронів.