Бывшего боевика группировки «ДНР», ветерана ФСБ РФ Игоря Гиркина (Стрелкова) по-прежнему не хотят брать на войну против Украины. Об этом пишет российское прокремлевское издание Readovka со ссылкой на свои источники.



Отмечается, что 14 октября он действительно прибыл в одно из подразделений добровольцем, записавшись под своей настоящей фамилией — Гиркин.



«По началу все шло на самом деле хорошо, он прибыл в расположение, начал обживаться, но в конце концов в нем узнали того самого Стрелкова. По нашей информации, сразу после идентификации нового солдата его передумали брать добровольцем», — утверждается в публикации.



Там добавили, что Гиркин «не сдается и пытается найти взаимопонимание с руководством части, чтобы все-таки отправиться на фронт».



Сегодня в соцсетях было опубликовано фото, на котором Гиркин стоит в боевом снаряжении. Некоторые телеграм-каналы утверждали, что фото сделано в Донецкой области. Однако позже появилась информация, что Гиркина сфотографировали в Ростовской олласти РФ.