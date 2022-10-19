Колишнього бойовика угруповання «ДНР», ветерана ФСБ РФ Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), як і раніше, не хочуть брати на війну проти України. Про це пише російське прокремлівське видання Readovka із посиланням на свої джерела.



Зазначається, що 14 жовтня він справді прибув в один із підрозділів добровольцем, записавшись під своїм справжнім прізвищем — Гіркін.



«Спочатку все йшло насправді добре, він прибув у розташування, почав обживатися, але врешті-решт у ньому впізнали того самого Стрєлкова. За нашою інформацією, одразу після ідентифікації нового солдата його передумали брати добровольцем», - стверджується у публікації.



Там додали, що Гіркін «не здається і намагається знайти порозуміння з керівництвом частини, щоб таки вирушити на фронт».



Сьогодні у соцмережах було опубліковано фото, на якому Гіркін стоїть у бойовому спорядженні. Деякі телеграм-канали стверджували, що фото зроблено на Донеччині. Однак пізніше з'явилася інформація, що Гіркіна сфотографували в Ростовській області РФ.