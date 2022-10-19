В Святогорске заработала пожарная часть

В освобожденном от российских оккупантов Святогорске заработала пожарная часть. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



«Спасатели залатали крышу и стены, чинят окна и восстанавливают работу котельной. Говорят, во время оккупации часть ограбили члены группировки так называемой "ДНР". От местных жителей сейчас поступает немало заявлений, в частности о разминировании», — отметили в ведомстве.



Также сообщается, что в Лимане пожарная часть возобновит полноценную работу в ближайшее время: сотрудники уже починили крышу и ворота. Также спасатели помогают городской военной администрации ремонтировать и консервировать разбитые здания.