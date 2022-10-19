У Святогірську запрацювала пожежна частина

У звільненому від російських окупантів Святогірську запрацювала пожежна частина. Про це повідомляє ДСНС України.



«Рятувальники залатали дах та стіни, чинять вікна та відновлюють роботу котельні. Кажуть, під час окупації частину пограбували члени угруповання так званої "ДНР". Від місцевих жителів наразі надходить чимало заяв, зокрема про розмінування», — зазначили у відомстві.



Також повідомляється, що в Лимані пожежна частина відновить повноцінну роботу найближчим часом: співробітники вже полагодили дах та ворота. А ще рятувальники допомагають міській військовій адміністрації ремонтувати та консервувати розбиті будівлі.