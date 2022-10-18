Жилищный фонд деоккупиррованных Лимана и Святогорска разрушен более чем на 90%

Оккупанты не прекращают обстрелы территории Донецкой области, а в недавно освобожденных от российских войск Лимане и Святогорске разрушены 90% домов. Об этом во время телемарафона заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Он напомнил, что сейчас осуществляется эвакуация жителей Донецкой области.



Также Кириленко рассказал, что представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах Донбасса и контролируют восстановительные работы. Сейчас по его словам, специалисты оценивают, как эти города и села войдут в зимний период.



«На Бахмутском направлении враг не прекращает попытки прорвать нашу оборону, но все атаки отбиваются. Враг несет многочисленные потери по основным своим наступательным действиям», - сказал Кириленко.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире телемарафона заявил, что жителям Украины нужно готовиться к отключениям света, воды и тепла.



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