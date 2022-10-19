Сегодня днем ВСУ сбили 4 ракеты и 10 иранских дронов-камикадзе

Украинские военные сбили 10 беспилотников-камикадзе «Shahed-136» и 4 из 6 запущенных армией РФ по территории Украины ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«В 12:05 19 октября враг атаковал Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-95 и Ту-160 выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушного командования «Центр» на Киевщине и Винницкой области», - рассказали военные.

Отмечается, что еще две ракеты были сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине.

Также сообщается, что оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе «Shahed-136» с северного направления, в том числе с территории Беларуси, и, по состоянию на 15:30, десять боражирующих боеприпасов были уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил воздушного командования «Центр».

Сегодн, 19 октября, во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. О ракетной атаке со стороны российских войск сообщили и в иных регионах. В частности, оккупанты атаковали ракетами Винницкую область.