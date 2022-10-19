Сьогодні вдень ЗСУ збили 4 ракети та 10 іранських дронів-камікадзе

Українські військові збили 10 безпілотників-камікадзе «Shahed-136» та 4 із 6 запущених армією РФ територією України ракет. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«О 12.05 19 жовтня ворог атакував Україну з північно-східного напрямку стратегічною авіацією. Із бомбардувальників-ракетоносців – Ту- 95 та Ту-160 випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555. Одну ракету знищено винищувальною авіацією, одну зенітним-ракетним підрозділом у зоні відповідальності Повітряне командування «Центр» на Київщині та Вінниччині», - розповіли військові.

Зазначається, що ще дві ракети було збито протиповітряною обороною Сухопутних військ на Чернігівщині.

Також повідомляється, що окупанти атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136» з північного напрямку, у тому числі з території Білорусі, і, станом на 15:30, десять боєприпасів було знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил повітряного командування «Центр».

Сьогодні, 19 жовтня, під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи. Про ракетну атаку з боку російських військ повідомили і в інших регіонах. Зокрема окупанти атакували ракетами Вінницьку область.