«Оставайтесь в укрытиях!»: Ракетная атака на Киев и ряд областей, работает ПВО

Сегодня днем во время воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы. О ракетной атаке со стороны российских войск сообщили и в иных регионах.
«Жители Киевщины! Идет воздушная тревога! Не игнорируйте ее и находитесь в укрытии! В области работает ПВО», — проинформировал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
Также о ракетном обстреле сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.
«Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные», — написал он.
Над Черниговской областью, по информации оперативного командования «Север», украинские силы Противовоздушной обороны уничтожили две российские ракеты.