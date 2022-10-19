Почти ничего не изменится – Пушилин о военном положении в Донецке

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин назвал «закономерным» введение военного положения на оккупированной территории Донецкой области, о котором ранее объявили в Кремле. Пушилин завил, что военное положение «особо и кардинально не отразится на ограничении свобод и прав наших граждан, потому что мы живем в режиме военного положения на протяжении 8,5 лет со всеми вытекающими отсюда моментами».



Он упомянул об основных изменениях, которые происходят в мирных городах во время военного положения. Однако, так как Донецк уже давно живет в таком режиме, мало что изменится.



«Это касается и комендантского часа, и пересечения границы – теперь оно, наоборот, упроститься. Имеется ввиду проверка паспортов и провоза запрещенных веществ – взрывчатки и боеприпасов», – сказал Пушилин.



Он напомнил, что так называемая мобилизация на оккупированной территории уже запущена, так же как уже организованы «штабы теробороны».



При этом Пушилин заявил, что выступает за возвращение донецких студентов с фронта.

В Офисе президента высказались о введении военного положения президентом РФ Владимиром Путиным на оккупированных российской армией территориях Украины.