Майже нічого не зміниться – Пушилін про воєнний стан у Донецьку

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін назвав «закономірним» запровадження військового стану на окупованій території Донецької області, про яке раніше оголосили у Кремлі. Пушилін заявив, що військовий стан «особливо і кардинально не позначиться на обмеженні свобод і прав наших громадян, тому що ми живемо в режимі воєнного стану протягом 8,5 років з усіма моментами, що звідси випливають».



Він згадав про основні зміни, які відбуваються у мирних містах під час воєнного стану. Однак, оскільки Донецьк уже давно живе у такому режимі, мало що зміниться.



«Це стосується і комендантської години, і перетину кордону – тепер вона навпаки спроститься. Мається на увазі перевірка паспортів та провезення заборонених речовин – вибухівки та боєприпасів», – сказав Пушилін.



Він нагадав, що так звану мобілізацію на окупованій території вже запущено, так само як вже організовано «штаби тероборони».



При цьому Пушилін заявив, що виступає за повернення донецьких студентів із фронту.

В Офісі президента висловилися про введення воєнного стану президентом РФ Володимиром Путіним на окупованих російською армією територіях України.