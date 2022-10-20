Двухлетняя девочка ранена в Бахмуте — Офис генпрокурора

В Донецкой области 18 октября в результате обстрела войсками РФ Бахмута получила ранение двухлетняя девочка. Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Также ювенальные прокуроры получили информацию о том, что 12 марта из-за обстрела Славянска получила телесные повреждения 13-летняя девочка.
В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину наибольшее количество детей пострадали:
В целом погибли 428 детей, ранены — 817. Однако, отметили в ведомстве, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных от оккупантов территориях.