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Двухлетняя девочка ранена в Бахмуте — Офис генпрокурора

20 октября 2022, 10:13

Двухлетняя девочка ранена в Бахмуте — Офис генпрокурора

В Донецкой области 18 октября в результате обстрела войсками РФ Бахмута получила ранение двухлетняя девочка. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Также ювенальные прокуроры получили информацию о том, что 12 марта из-за обстрела Славянска получила телесные повреждения 13-летняя девочка.

В результате полномасштабного вторжения РФ в Украину наибольшее количество детей пострадали:

  • в Донецкой области — 417;
  • Харьковской — 258;
  • Киевской — 116;
  • Николаевской — 77;
  • Запорожской — 69;
  • Черниговской — 68;
  • Луганской — 64;
  • Херсонской — 57;
  • Днепропетровской — 31.

В целом погибли 428 детей, ранены — 817. Однако, отметили в ведомстве, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных от оккупантов территориях.

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