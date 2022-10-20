Дворічну дівчинку поранено в Бахмуті — Офіс генпрокурора

На Донеччині 18 жовтня через обстріл військами РФ Бахмута отримала поранення дворічна дівчинка. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.



Також ювенальні прокурори отримали інформацію про те, що 12 березня через обстріл Слов'янська зазнала тілесних ушкоджень 13-річна дівчинка.



Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільша кількість дітей постраждала:

у Донецькій області — 417;

Харківській — 258;

Київській — 116;

Миколаївській — 77;

Запорізькій — 69;

Чернігівській — 68;

Луганській — 64;

Херсонській — 57;

Дніпропетровській — 31.

Загалом загинуло 428 дітей, поранено — 817. Проте, зазначили у відомстві, ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених від окупантів територіях.