Оккупанты вывозят из Энергодара награбленное — «Энергоатом»

Оккупанты покидают Энергодар и вывозят награбленное. Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».



«Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество», — отметили в компании.



Уточняется, что зафиксировано ограбление гостиницы «Скифская». Российские оккупанты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи.



«Такая эвакуация с грабежом, или фактически разрешенное очередным указом Путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных Россией территориях», — говорится в сообщении.

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