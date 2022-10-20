Окупанти вивозять з Енергодару награбоване — «Енергоатом»

Окупанти залишають Енергодар та вивозять награбоване. Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».



«Вчора, 19 жовтня, і сьогодні вночі з центрів компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно», — зазначили в компанії.



Уточнюється, що зафіксовано пограбування готелю «Скіфський». Російські окупанти виносили звідти та упаковували в автобуси та вантажівки телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.



«Така евакуація з пограбуванням, або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним "воєнного стану" на тимчасово окупованих Росією територіях», — йдеться в повідомленні.

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