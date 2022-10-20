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Суд Чехии оправдал россиянина, обвиняемого в причастности к аннексии Крыма

20 октября 2022, 18:39

Суд Чехии оправдал россиянина, обвиняемого в причастности к аннексии Крыма

Суд Чехии освободил гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного по запросу Украины в сентябре 2021 года. Мужчине выдвинули обвинение в нарушении суверенитета Украины: его действия связывают с аннексией Крыма Россией в 2014 году. Об этом сообщает российский «Интрефакс» 20 октября.

«Как мне сообщил представитель Франчетти в Европейском Суде по правам человека (ЕСПЧ) Александр Суржин, судом в Чехии принято решение о его полном оправдании в связи с недоказанностью в инкриминируемом преступлении. Также ранее суд отказал украинским властям в экстрадиции россиянина», — рассказал вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

По его словам, Франчетти собирается вернуться в Россию.

Напомним, что Александра Франчетти задержали чешские правоохранители в международном аэропорту Праги по запросу Украины 12 сентября 2021 года. Через два дня его арестовали.

СМИ писали, что правоохранители Украины обвиняют мужчину в участии в незаконных действиях, которые привели к аннексии Крыма : за несколько дней до начала оккупации полуострова Франчетти возглавлял группировку «Северный ветер», охранявшую линии электропередач, газопровод. Также групппировака  занималась обнаружением так называемых «экстремистских групп». Франчетти отрицает вину.

В феврале Пражский городской суд принял решение о возможности выдачи Украине Франчетти. В июне Верховный суд Праги отказался выдать Франчетти Украине, ссылаясь на «ситуацию с войной в Украине и личные обстоятельства» задержанного.

Трое граждан Украины, воевавшие на стороне РФ и попавшие в плен в Сумской области в конце марта текущего года, приговорены судом к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В Сербии прошел суд над гражданином этой страны, который воевал в Украине на стороне российских оккупантов. 9 сентября суд признал винновым 31-летнего Владо Станича в наемничестве.

Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР».

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