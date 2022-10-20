Суд Чехії виправдав росіянина, якого звинувачують у причетності до анексії Криму

20 жовтня 2022, 18:39

Суд Чехії виправдав росіянина, якого звинувачують у причетності до анексії Криму

Суд Чехії звільнив громадянина РФ Олександра Франчетті, затриманого за запитом України у вересні 2021 року. Чоловіку висунули звинувачення у порушенні суверенітету України: його дії пов'язують з анексією Криму Росією у 2014 році. Про це повідомляє російський «Інтрефакс"» 20 жовтня.

«Як мені повідомив представник Франчетті в Європейському Суді з прав людини (ЄСПЛ) Олександр Суржин, судом у Чехії ухвалено рішення про його повне виправдання у зв'язку з недоведеністю в злочині, що інкримінується. Також раніше суд відмовив українській владі в екстрадиції росіянина», — розповів віце-президент російського відділення Міжнародного комітету захисту прав людини Іван Мельников.

За його словами, Франчетті має намір повернутися до Росії.

Нагадаємо, що Олександра Франчетті затримали чеські правоохоронці у міжнародному аеропорту Праги за запитом України 12 вересня 2021 року. За два дні його заарештували.

ЗМІ писали , що правоохоронці України звинувачують чоловіка в участі в незаконних діях, які призвели до анексії Криму: за кілька днів до початку окупації півострова Франчетті очолював угруповання «Північний вітер», яке охороняло лінії електропередач, газопровід. Також группіровака займалася виявленням так званих «екстремістських груп». Франчетті заперечує провину.

У лютому Празький міський суд ухвалив рішення щодо можливості видачі Україні Франчетті. У червні Верховний суд Праги відмовився видати Франчетті Україні, посилаючись на «ситуацію з війною в Україні та особисті обставини» затриманого.

Трьох громадян України, які воювали на боці РФ і потрапили в полон у Сумській області наприкінці березня поточного року, засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Сербії пройшов суд над громадянином цієї країни, котрий воював в Україні на боці російських окупантів. 9 вересня суд визнав винним 31-річного Владо Станича у найманстві.

Празький суд засудив громадянина Чехії Іржі Урбанека до 20 років ув'язнення за участь у бойових діях на Донбасі на боці угрупування «ДНР».

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