Лях о ситуации в Славянске: Хотелось бы сказать — приезжайте домой

В Славянске Донецкой области восстанавливают водоснабжение, идет работа над подачей тепла и газа. Однако возвращаться в город тем, кто эвакуировался — рано. Об этом сообщил руководитель городской военной администрации Вадим Лях.



«Жизнь постепенно возвращается в наш город... В скором времени на городские маршруты выйдут троллейбусы. Это хорошо. Но пока я не буду призывать вас возвращаться в Славянск... Обстрелы могут возобновиться в любой день. Враг находится под Бахмутом — в 50 км от нас. Мне очень хотелось бы сказать вам: "Приезжайте домой". Но все-таки попрошу вас пока не возвращаться в город и эвакуироваться. Потому что на сегодняшний день у нас 28 погибших, 90 раненых», — отметил Лях.

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