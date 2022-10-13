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В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках

13 октября 2022, 10:56

В Славянске начали разбирать завалы в разрушенных многоэтажках

В Славянске Донецкой области начинают разбор завалов в разрушенных многоэтажках. Об этом сообщил мэр города Вадим Лях.

«Это нужно для того, чтобы сделать экспертизы относительно их технического состояния и принять решение о возможности восстановления. В случае, если экспертиза будет положительной, начнется работа над проектно-сметной документацией. Также после проведенного обследования приступили к ремонту кровель в пострадавших многоэтажных домах», — пояснил Лях.

Кроме того, отметил мэр, в ближайшее время планируется ремонт крыш по ряду адресов. По остальным пострадавшим многоэтажкам ожидается оценка экспертов.

«Для ускорения процесса выполнять ремонтные работы будут как коммунальные предприятия, так и подрядчики», — уточнил Лях.

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