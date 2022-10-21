Лях про ситуацію у Слов'янську: Хотілося б сказати — приїжджайте додому

У Слов'янську Донецької області відновлюють водопостачання, триває робота над подачею тепла та газу. Однак повертатися до міста тим, хто евакуювався — зарано. Про це повідомив керівник міської воєнної адміністрації Вадим Лях.



«Життя поступово повертається до нашого міста... Незабаром на міські маршрути вийдуть тролейбуси. Це добре. Але поки я не закликатиму вас повертатися до Слов'янська... Обстріли можуть відновитися будь-якого дня. Ворог знаходиться під Бахмутом — за 50 км від нас. Мені дуже хотілося б сказати вам: "Приїжджайте додому". Але все-таки попрошу вас доки не повертатися до міста та евакуюватися. Тому що на сьогодні ми маємо 28 загиблих, 90 поранених», — зазначив Лях.

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