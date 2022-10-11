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Отопительный сезон: Для жителей Славянска закупят топливные брикеты

11 октября 2022, 16:51

Отопительный сезон: Для жителей Славянска закупят топливные брикеты

Из местного бюджета Славянска Донецкой области выделено пять миллионов гривен на закупку топливных брикетов для жителей громады в отопительный сезон. Об этом сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях.

«Прежде всего, будем снабжать твердым топливом микрорайон Славкурорт, где уже больше месяца отсутствует электричество. Добавлю, что трансформаторная подстанция, которая позволит восстановить электроснабжение, еще производится на заводе. После охватим остальные районы. Также будем выдавать жителям дрова, полученные в результате санитарной расчистки зеленых насаждений», — отметил мэр.

Ранее Лях сообщил, что в Славянске проводят работы по возобновлению подачи газа в частный сектор.

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