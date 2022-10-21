В Лимане консервируют уцелевшие дома

В Донецкой области в освобожденном от оккупантов Лимане завершены стабилизационные мероприятия. Но продолжается разминирование. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Руководитель ОВА подчеркнул, что в Лимане уже возобновлена работа органов власти.



«Но районы, особенно частный сектор, разрушены полностью. И восстановлению не подлежат. Уже более двух недель ведутся работы по восстановлению электроснабжения, восстановлена мобильная связь, осуществляется подвоз продуктов питания, питьевой воды, установлены банкоматы», — перечислил Кириленко.



Однако, подчеркнул он, пройти осенне-зимний период будет крайне сложно.



«Даже тех домов, в которых жили люди — их просто нет», — сказал глава области.



Власти, по его словам, предусматривают варианты мест компактного размещения и открытие пунктов обогрева. Однако призывают к эвакуации — из-за нехватки мест для проживания.



«Те дома, которые в будущем подлежат восстановлению, они сейчас консервируются, чтобы сберечь хотя бы то состояние, которое сейчас», — резюмировал Кириленко.



Также он сообщил, что разминирование территорий проводится в течение светового дня. Наряды пиротехников усилены сотрудниками ГСЧС из других областей. Процессы разминирования продолжаются точечно, на деоккупированных территориях.