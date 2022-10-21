У Лимані консервують уцілілі будинки

У Донецькій області у звільненому від окупантів Лимані завершено стабілізаційні заходи. Але продовжується розмінування. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Керівник ОВА наголосив, що у Лимані вже відновлено роботу органів влади.



«Але райони, особливо приватний сектор, зруйновані повністю. І відновленню не підлягають. Вже понад два тижні ведуться роботи з відновлення електропостачання, відновлено мобільний зв'язок, здійснюється підвезення харчових продуктів, питної води, встановлені банкомати», — зазначив Кириленко.



Однак, наголосив він, пройти осінньо-зимовий період буде вкрай складно.



«Навіть тих будинків, у яких жили люди, їх просто немає», — сказав очільник області.



Влада, за його словами, передбачає варіанти місць компактного розміщення та відкриття пунктів обігріву. Однак закликає до евакуації через брак місць для проживання.



«Ті будинки, які в майбутньому підлягають відновленню, вони зараз консервуються, щоб зберегти хоча б стан, який зараз», — резюмував Кириленко.



Також він повідомив, що розмінування територій проводиться упродовж світлового дня. Наряди піротехніків посилені співробітниками ДСНС з інших областей. Процеси розмінування продовжуються точково на деокупованих територіях.