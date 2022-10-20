Эксгумация в Лимане завершена: Обнаружены тела 111 гражданских и 35 военных ВСУ

На деоккупированных территориях Донецкой области эксгумировано 166 тел, среди них пятеро детей. Продолжается эксгумация из единичных стихийных могил. Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Донецкой области 20 октября.



«В целях идентификации погибших просим близких родственников обратиться в ближайшее отделение полиции для взятия биологических образцов и проведения молекулярно-генетической экспертизы», — говорится в сообщении ведомства.



Полицейские Донетчины завершили следственные действия на кладбище в деоккупированном Лимане, где было обнаружено два массовых захоронения. На одном месте массовых захоронений обнаружены тела гражданских лиц, на другом — украинских военных.



«Убитых закапывали в траншеях, часть могил — безымянные. В результате масштабной работы, продолжавшейся более двух недель, следователи изъяли тела 146 человек», — сказано на сайте Нацполиции.



20 октября в Лимане установлено 25 стихийных захоронений, на которых работают следственно-оперативные группы. Всего на освобожденных территориях обнаружено 58 таких захоронений. Среди эксгумированных на севере Донбасса гражданских граждан 85 — мужчины, 66 — женщины, 5 детей, пол еще 10 человек не установлен.



«Ежедневно полиция получает от жителей новые сообщения о похороненных людях. Однако к части этих могил из-за активных боевых действий доступа пока нет», — уточняется в сообщении.



Впереди самое сложное — установить личность и причину смерти каждого погибшего. По предварительным данным, люди гибли в результате обстрелов российских оккупантов, а также по естественным причинам. Кроме того, сообщается о телах с признаками насильственной смерти.



«Количество лиц, казненных российскими солдатами, будет обнародовано по окончании всех экспертиз», — сказано в сообщении.

В освобожденном от российских войск Лимане, по состоянию на 17 октября, найдено 43 захоронения, эксгумированы тела 35 военных и 152 гражданских.



В деокуппированном Лимане 18 октября правоохранители эксгумировали тела 5 убитых детей.



Тела еще шестерых гражданских, убитых россиянами во время оккупации, обнаружены в освобожденном Лимане, сообщается 16 октября.