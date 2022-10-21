Ракета С-300 взорвалась рядом с авто патрульных в Запорожье

Запорожье. Фото: полиции

Утром во время обстрела оккупантами Запорожья получили травмы четверо инспекторов патрульной полиции. Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.



«Ребята как раз завершали свою смену, когда вблизи их автомобиля попала ракета С-300. Взрывной волной и обломками повредило служебный автомобиль и травмировало патрульных. К счастью, все остались живы, хотя и получили различные травмы. Патрульным предоставляется вся необходимая помощь», — отметил он.