Ракета С-300 вибухнула поряд з авто патрульних у Запоріжжі

Запоріжжя. Фото: поліції

Вранці під час обстрілу окупантами Запоріжжя отримали травми четверо інспекторів патрульної поліції. Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.



«Хлопці якраз завершували свою зміну, коли поблизу їхнього автомобіля влучила ракета С-300. Вибуховою хвилею та уламками пошкодило службовий автомобіль та травмувало патрульних. На щастя, всі залишилися живими, хоч і отримали різні травми. Патрульним надається вся необхідна допомога», — зазначив він.