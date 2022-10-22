Противник поднял ставки: Минобороны — об ударах России по критической инфраструктуре

Россия подняла ставки, уничтожая критическую инфраструктуру Украины. Об этом заявили в министерстве обороны Украины.



«Одна крылатая ракета, запущенная Россией по жилому дому, способна уничтожить десятки мирных жителей. Что неоднократно доказывает агрессор. Но этого недостаточно для их политического лидерства. Противник поднял ставки, уничтожив накануне зимы электростанции и объекты водоснабжения», — говорится в сообщении министерства в Twitter.



В Минобороны отметили, что агрессор ожидает, что тысячи людей в Украине этой зимой умрут от холода.



«Но враг так ничего и не узнал о сопротивлении украинского народа», — добавили в ведомстве.