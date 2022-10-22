Противник підняв ставки: Міноборони — про удари Росії по критичній інфраструктурі

22 жовтня 2022, 17:30

Противник підняв ставки: Міноборони — про удари Росії по критичній інфраструктурі

Росія підняла ставки, знищуючи критичну інфраструктуру України. Про це заявили у Міністерстві оборони України.

«Одна крилата ракета, запущена Росією по житловому будинку, здатна знищити десятки мирних жителів. Що неодноразово доводить агресор. Але цього недостатньо для їхнього політичного лідерства. Противник підняв ставки, знищивши напередодні зими електростанції та об'єкти водопостачання», — йдеться у повідомленні міністерства у Twitter.

У Міноборони зазначили, що агресор очікує, що тисячі людей в Україні цієї зими помруть від холоду.

«Але ворог так нічого й не дізнався про опір українського народу», — наголосили у відомстві.

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