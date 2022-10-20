«Укрэнерго» просит жителей четырех областей срочно снизить потребление электроэнергии

НЭК «Укрэнерго» фиксирует быстро возрастающее потребление электроэнергии в центральных областях страны, поэтому диспетчерский центр вынужден ввести в этом регионе временное контролируемое ограничение потребления. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования», - говорится в сообщении.



В «Укрэнерго» напомнили, что время отключения конкретных улиц определяет оператор распределительных сетей.