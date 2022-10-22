Масштабные повреждения: «Укрэнерго» обновил список регионов, где не будет света

Сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по энергетическим объектам магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября. Об этом сообщает «Укрэнерго».



В компании пояснили, что ремонтные бригады приступят к восстановлению только после того, как спасатели ликвидируют последствия ракетных попаданий.



«Вынужденно применены ограничения энергоснабжения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях», — перечислили в «Укрэнерго».

Ранее в перечень входили Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области.