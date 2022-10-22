В «Укрэнерго» назвали области, где отключат свет

Сегодня с утра снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужденно временно ограничивает потребление в этих регионах. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне, 21 октября. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками», — сообщили в пресс-службе.



Там также напомнили, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей.