Многие мобилизованные россияне отказались воевать на передовой в Луганской области — ОВА

Мобилизованные россияне были задержаны в Кременной за отказ воевать в Луганской области против Украины. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.



«На одном из предприятий в Кременной под стражей содержатся "мобики", которые отказались воевать», — написал Гайдай.



Он рассказал, что, по информации из открытых источников, только в одном 488-м мотострелковом полку около 70% мобилизованных по прибытии на передовые позиции отказались воевать.



Глава ОВА отметил, что некоторые мобилизованные россияне убежали, а остальных удерживают под охраной и пытаются под психологическим давлением вернуть в строй и отправить в атаку.