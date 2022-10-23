Багато мобілізованих росіян відмовилися воювати на передовій у Луганській області — ОВА

Мобілізованих росіян було затримано в Кремінній за відмову воювати в Луганській області проти України. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.



«На одному з підприємств у Кремінній під вартою утримуються "мобики", які відмовилися воювати», — написав Гайдай.



Він розповів , що, за інформацією з відкритих джерел, лише в одному 488-му мотострілецькому полку близько 70% мобілізованих після прибуття на передові позиції відмовилися воювати.



Глава ОВА зазначив, що деякі мобілізовані росіяни втекли, а решту утримують під охороною і намагаються під психологічним тиском повернути в дію і відправити в атаку.