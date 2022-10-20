В Центробанке РФ признали ущерб от мобилизации для экономики

Мобилизация в России, которую проводят для пополнения войск для войны против Украины, негативно повлияла на экономические показатели. В частности, усилен дефицит рабочей силы и подорвано доверие потребителей. Призыв ударил по деловой активности. Об этом говорится в отчете Центробанка России.



«Частичная мобилизация в условиях низкой безработицы создает новые вызовы для производственных процессов и поддержания объемов выпуска, и негативно сказывается на потребительской и предпринимательской уверенности», — сообщается в отчете аналитического департамента.



Также аналитики ожидают усиление инфляционного давления в экономике в ближайшие кварталы.



«Сокращение численности рабочей силы после объявления о частичной мобилизации может осложнить компаниям решение проблем, связанных с ограничениями на стороне предложения, сдерживая общую динамику экономической активности в ближайшие месяцы», — отмечается в отчете российского Центробанка.



Кроме того, сообщается о падении реальных доходов, ухудшении потребительских настроений и нарастании неопределенности после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале. В документе говорится, что в сентябре произошло «переключение домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных трат (развлечения, такси и другие)».

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