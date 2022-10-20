Оккупанты планируют мобилизовать до 10 тысяч мариупольцев, также в захваченном российскими войсками городе могут отбирать имущество и машины. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

«Используя введение «военного положения», в оккупированном Мариуполе планируется начать масштабную мобилизацию. По предварительным оценкам отправить на фронт могут до 10 тысяч мужчин», - сказал он.

Также Бойченко отметил, что так называемые «власти», после введения «военного положения», могут «законно» отбирать имущество и автомобили мариупольцев, привлекать людей к любым работам без выплаты заработной платы.



По информации мэра Мариуполя, жители оккупированных городов, понимая это, начали массово уезжать, мариупольцы в том числе.

«Оккупанты закрыли выезд в сторону Запорожья. Поэтому, к сожалению, у мариупольцев есть только одна возможность уехать – через территорию России. Дальше через европейские страны можно вернуться в Украину. Здесь их ждет поддержка от сети центров «ЯМариуполь». Мы готовы им оказать всестороннюю помощь», – сказал Вадим Бойченко.

Ранее в группировке «ДНР» заявили, что поселят на зимний период во временное жилье 5 тысяч мариупольцев.