Оккупанты вынуждают жителей Луганщины покидать свои дома

Российские оккупанты обесточивают населенные пункты Луганщины, чтобы люди покидали свои дома. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



«На севере Луганской области участились случаи шантажа населения оккупантами путем обесточивания населенных пунктов, что заставляет некоторых людей постепенно покинуть собственные дома», — написал он в Telegram.



Гайдай отметил, что в Северодонецке уже собирают списки желающих заселиться в чужой дом. Администрация предлагает квартиры со всеми условиями. Опрос был начат с улицы Новикова.