Окупанти змушують мешканців Луганщини залишати свої будинки

Російські окупанти знеструмлюють населені пункти Луганщини, щоб люди залишали свої будинки. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



«На півночі Луганської області почастішали випадки шантажу населення окупантами шляхом знеструмлення населених пунктів, що змушує деяких людей поступово залишити власні будинки», — написав він у Telegram.



Гайдай зазначив, що у Сєвєродонецьку вже збирають списки охочих заселитися у чужий будинок. Адміністрація пропонує квартири з усіма умовами. Опитування розпочато з вулиці Новікова.