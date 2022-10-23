Три жителя Курдюмовки погибли от российского обстрела — ОВА

Курдюмовка. Фото: ДонОВА

Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой общине Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме погиб мужчина.



«Это еще одно из многочисленных российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области, особенно жители прифронтовых общин», — отметил Кириленко.



«Прошу всех — эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для россиян!», — призвал глава администрации.