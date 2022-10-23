Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Три жителя Курдюмовки погибли от российского обстрела — ОВА

23 октября 2022, 15:14

Три жителя Курдюмовки погибли от российского обстрела — ОВА

Курдюмовка. Фото: ДонОВА Курдюмовка. Фото: ДонОВА

Три человека погибли в результате ночного обстрела Курдюмовки в Торецкой общине Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме погиб мужчина.

«Это еще одно из многочисленных российских военных преступлений на нашей земле. Никто не может чувствовать себя в безопасности в Донецкой области, особенно жители прифронтовых общин», — отметил Кириленко.

«Прошу всех — эвакуируйтесь! Не превращайте себя в мишень для россиян!», — призвал глава администрации.

Еще по теме

Места
Донецкая область Курдюмовка
События
Война Гибель Обстрел
Люди
Павел Кириленко

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:43
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
15:36
Оккупанты призвали жителей Херсона незамедлительно покинуть город
14:50
В Донецке ранена женщина
12:48
«ЛНР»: В северных районах мобильная связь будет ограничена
11:24
Пушилин заявил, что «ДНР» не будет менять режим комендантского часа
09:59
«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два жителя Донецка
23:14
Донетчина начинает отопительный сезон — главное за день ►
17:28
В Мариуполе сносят многоэтажки, чтобы скрыть следы преступлений — горсовет
16:54
«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»
15:54
Оккупанты заявили, что под обстрел в Херсоне в комчас попала колонна с журналистами
14:25
В Донецке под обстрел попали два района, погибли двое мужчин
14:03
Наступление ВСУ на Херсон: Когда его ждать ►
12:53
Группировка «ДНР» сообщила, сколько людей хочет освободить из плена
11:08
Экс-глава районной больницы в Сахалинской области стал «замминистра здравоохранения ЛНР»
10:24
В захваченном армией РФ Мариуполе оккупанты открыли большой морг
все новости
16:29
Шойгу пугал «грязной бомбой» в Украине
15:14
Три жителя Курдюмовки погибли от российского обстрела — ОВА
15:01
Больница в Бахмуте попала под обстрел
14:07
Истребитель упал в Иркутске на двухэтажный дом
13:29
ВСУ продолжили двигать линию фронта в Херсонской области — Гуменюк
12:59
Спасатель погиб при разминировании Святогорска
12:43
Дети из Энергодара, отдыхавшие в России, фактически стали заложниками — мэр
12:32
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
11:45
Оккупанты вынуждают жителей Луганщины покидать свои дома
10:42
ВСУ уничтожили 400 оккупантов за сутки
09:56
СБУ задержала президента «Мотор Сич» по подозрению в работе на РФ
09:39
Многие мобилизованные россияне отказались воевать на передовой в Луганской области — ОВА
09:00
«ДНР» заявила об обстрелах: погиб мирный житель
08:34
Российские оккупанты убили 2 мирных жителей Донбасса
08:04
ВСУ отбили атаки российских войск на Донбассе — Генштаб
все новости
ВИДЕО
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32
Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►
22 октября, 23:43
Оккупанты били по Константиновке из «Смерча», тяжело ранены три человека
22 октября, 14:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама