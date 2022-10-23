Три мешканці Курдюмівки загинули від російського обстрілу — ОВА

Курдюмовка. Фото: ДонОВА

Троє людей загинули внаслідок нічного обстрілу Курдюмівки у Торецькій громаді Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Артилерійські снаряди знищили два будинки. Під уламками одного з них загинуло подружжя, у пожежі у другому будинку загинув чоловік.



«Це ще один із численних російських військових злочинів на нашій землі. Ніхто не може почуватися в безпеці на Донеччині, особливо мешканці прифронтових громад», — зазначив Кириленко.



«Прошу всіх — евакуюйтеся! Не перетворюйте себе на мету для росіян!», — закликав глава адміністрації.