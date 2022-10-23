Шойгу лякав «брудною бомбою» в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів колегам з Франції та Туреччини про «провокації» України, які нібито готуються, з використанням «брудної бомби». Про це повідомляє МО РФ.



Спочатку він поговорив по телефону з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорнем, а потім з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.



«Генерал армії С.К.Шойгу довів до турецького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби"», — сказано в одному з повідомлень.



Вранці російське пропагандистське видання «РИА Новости», посилаючись на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах — у тому числі в Україні», написало, що Київ нібито планує підірвати ядерну бомбу і звинуватити в цьому Росію. Більше того, так звана "брудна бомба" вже практично готова.



Пропагандисти запевняють, що «одночасно з цим, за дорученням Володимира Зеленського, співробітники Офісу президента України з його близького оточення здійснюють негласні контакти з представниками Великобританії щодо можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї».



За твердженням російських пропагандистів, у разі «ядерного інциденту» Москва втратить підтримку багатьох своїх ключових партнерів, а «Захід знову спробує порушити питання про позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН».