Шойгу лякав «брудною бомбою» в Україні

23 жовтня 2022, 16:29

Шойгу лякав «брудною бомбою» в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розповів колегам з Франції та Туреччини про «провокації» України, які нібито готуються, з використанням «брудної бомби». Про це повідомляє МО РФ.

 Спочатку він поговорив по телефону з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорнем, а потім з міністром оборони Туреччини Хулусі Акаром.

«Генерал армії С.К.Шойгу довів до турецького колеги свої занепокоєння з приводу можливих провокацій з боку України із застосуванням "брудної бомби"», сказано в одному з повідомлень.

Вранці російське пропагандистське видання «РИА Новости», посилаючись на «джерела, що заслуговують на довіру, в різних країнах — у тому числі в Україні», написало, що Київ нібито планує підірвати ядерну бомбу і звинуватити в цьому Росію. Більше того, так звана "брудна бомба" вже практично готова.

Пропагандисти запевняють, що «одночасно з цим, за дорученням Володимира Зеленського, співробітники Офісу президента України з його близького оточення здійснюють негласні контакти з представниками Великобританії щодо можливої передачі київській владі компонентів ядерної зброї».

За твердженням російських пропагандистів, у разі «ядерного інциденту» Москва втратить підтримку багатьох своїх ключових партнерів, а «Захід знову спробує порушити питання про позбавлення Росії статусу постійного члена Ради безпеки ООН».

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