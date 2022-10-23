Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий: Шмыгаль назвал условие

Финансовая помощь Украине от Евросоюза идет на социальные выплаты, поэтому любая задержка с финансированием может иметь крайне негативные последствия. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Он отметил, что по объемам помощи Украине на первом месте США, на втором — Евросоюз. При этом 3 млрд евро из планируемых 9 млрд европейской помощи остаются заблокированы в том числе потому, что Германия предлагает предоставить эти средства в виде грантов, а не кредитов.



«Для нас самое главное, чтобы они пришли как можно быстрее. Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии», — сказал премьер.



По словам Шмыгаля, оборонный бюджет Украины сейчас составляет 60% государственных расходов, поэтому западная финансовая помощь идет на социальные выплаты, и любая задержка может иметь серьезные последствия.



«Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не смогли бы платить ни зарплаты, ни пенсии. Поэтому финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов», — отметил глава правительства.