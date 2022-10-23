Українці можуть залишитися без зарплат та пенсій: Шмигаль назвав умову

Фінансова допомога Україні від Євросоюзу йде на соціальні виплати, тож будь-яка затримка з фінансуванням може мати вкрай негативні наслідки. Про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Він зазначив, що за обсягами допомоги Україні на першому місці США, на другому – Євросоюз. При цьому 3 млрд євро із запланованих 9 млрд європейської допомоги залишаються заблокованими у тому числі тому, що Німеччина пропонує надати ці кошти у вигляді грантів, а не кредитів.



«Для нас найголовніше, щоб вони прийшли якнайшвидше. Нам це потрібно для того, щоби наша фінансова система вижила. Чи стане це кредитом чи грантом, менш важливо. Ми вже вичерпали всі можливості економії», — сказав прем'єр.



За словами Шмигаля, оборонний бюджет України зараз становить 60% державних видатків, тому західна фінансова допомога йде на соціальні виплати, і будь-яка затримка може мати серйозні наслідки.



«Якщо говорити про вкрай негативний сценарій, то ми вже не змогли б платити ані зарплати, ані пенсії. Тому фінансова стабільність України така ж важлива, як і військова безпека чи постачання боєприпасів», — зазначив глава уряду.