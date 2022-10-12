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Температурный минимум в квартирах украинцев снижен до 16 градусов — Шмыгаль

12 октября 2022, 20:28

Температурный минимум в квартирах украинцев снижен до 16 градусов — Шмыгаль

Температурный минимум в жилых помещениях зимой будет снижен до 16 градусов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 12 октября.

«После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее – 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму», — цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Премьер-министр уточнил, что газ, отопление и электроэнергия не подорожают, а «субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются».

Шмыгаль подчеркнул, что оккупанты будут пытаться использовать холод в качестве оружия.

«В их больном воображении украинцы, сидящие несколько часов без света, – это и есть победа. Они думают, что так заставят нас капитулировать. Этого не будет», — сказал Шмыгаль.

11 октября правительство Украины просит граждан во вторник также ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

12 октября компания «Укрэнерго» призвала потребителей ограничить использование электроприборов не только в вечерние пики, но и утром.

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